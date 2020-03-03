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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع واتفورد: اندهشت كثيرا من شخصية صلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
تحدث جناح نادي واتفورد إيناسيو بوسيتو عن لاعب ليفربول المصري محمد صلاح، وعبر الارجنتيني عن امتنانه لنجم الريدز في تصريحات نقلها موقع "sportwitness" الانكليزي :" لقد بدلت قميصي مع صلاح، حيث ذهبت له عقب اللقاء، واندهشت كثيرا من شخصيته".
واضاف الارجنتيني:" صلاح تغلب على الكثير من الخصوم، ولذلك اعتقدت أنه سيرفض مبادلة قميصه خاصة بعد خسارة فريقه، ولكنه خالف ظني".
كما تحدث ابن ال 24 ربيعا عن شخصية المصري:" ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس، ووجدته شخص رائع جدا".
واتم بوسيتو كلامه مازحا:" سأضع هذا القميص في المتحف بمنزلي"
يذكر ان واتفورد قد الحق الهزيمة الاولى بالمتصدر ليفربول هذا الموسم في الدوري بعد الفوز على الريدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي شارك فيها بوسيتو بديلا
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