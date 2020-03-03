شرط وحيد من إنتر ميلان لضم سانشيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي ​إنتر ميلان​ وضع شرطاً ليتعاقد بصورة نهائية مع ​أليكسيس سانشيز​ والذي يلعب في صفوفه معاراً من ​مانشستر يونايتد​ وهو أن يخفض التشيلي أجره الأسبوعي (400 ألف جنيه إسترليني) إلى النصف.



وإكتفى سانشيز بتسجيل هدف وحيد في 14 مباراة خاضها بقميص النيراتزوري هذا الموسم، قبل أن يعاني من إصابة قوية في شهر تشرين الأول الماضي، ورغم الحصيلة التهديفية الضعيفة، إلا أن الإنتر مهتم بضمه بصفة نهائية.

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وأبدى إنتر ميلان موافقته على دفع 4,5 مليون جنيه إسترليني فقط من أجر التشيلي هذا العام والبالغ 21 مليون جنيه إسترليني.

ولا يمانع الإنتر ضم سانشيز مقابل 22 مليون إسترليني، لكنه يحتاج موافقة اللاعب بالحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 200 الف جنيه إسترليني.