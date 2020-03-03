ارسنال يقترب من خطف هدف برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن نادي ​ارسنال​ اقترب من التفوق على ​برشلونة​ الاسباني في صفقة التعاقد مع مدافع ​لايبزيغ​ الالماني، دايوت أوباميكانو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويقدم اوباميكانو موسمًا رائعًا مع لايبزيغ سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، لينال اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم برشلونة الإسباني وآرسنال الإنكليزي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنكليزية، فإن آرسنال قريبًا جدًا من دفع الشرط الجزائي في عقد مدافع لايبزيغ البالغ قيمته 60 مليون يورو، لضمه إلى ملعب الإمارات في صيف 2020.

ويعمل ميكيل أرتيتا على تدعيم دفاعات الغانرز بضم أوباميكانو بسبب سوء أداء المدافعين الحاليين ديفيد لويز، شكودران موستافي وسوكراتيس.