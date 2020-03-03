- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي ليخت يتحدث عن الصعوبات التي واجهته في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
كشف مدافع نادي يوفنتوس الايطالي ماتياس دي ليخت عن الصعوبات التي واجهته مع فريق السيدة العجوز في الفترة الاخيرة.
وانضم دي ليخت إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا من أياكس أمستردام، وذلك مقابل 86 مليون يورو.
ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات دي ليخت التي اتت كالاتي: "أعتقد أنني أبلي بلاءً حسناً في كل مباراة، وأنا سعيد لأن النادي يثق بي، كنت على مقاعد البدلاء لفترة قصيرة وتحدثت مع المدرب ثم عانيت من مشكلة في كتفي ثم في الفخذ ، لذلك لم أستطع التدريب".
وأضاف: "أخبرني المدرب بوضوح كبير انهم بحاجة إلي أكثر، ويتوجب علينا ان اكون في أفضل مستوى".
واختتم: "كان علي أيضًا أن أتعلم اللغة، علما ان كيليني ساعدني كثيرًا، كان الأمر صعبًا في البداية عندما جلسنا حول الطاولة وكان الجميع يتحدثون الإيطالية، لكنني تعلمت دروسًا مع صديقتي".
كانت هذه تفاصيل خبر دي ليخت يتحدث عن الصعوبات التي واجهته في يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.