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دي ليخت يتحدث عن الصعوبات التي واجهته في يوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشف مدافع نادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​ماتياس دي ليخت​ عن الصعوبات التي واجهته مع فريق السيدة العجوز في الفترة الاخيرة.

وانضم دي ليخت إلى صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا من أياكس أمستردام، وذلك مقابل 86 مليون يورو.

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ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات دي ليخت التي اتت كالاتي: "أعتقد أنني أبلي بلاءً حسناً في كل مباراة، وأنا سعيد لأن النادي يثق بي، كنت على مقاعد البدلاء لفترة قصيرة وتحدثت مع المدرب ثم عانيت من مشكلة في كتفي ثم في الفخذ ، لذلك لم أستطع التدريب".

وأضاف: "أخبرني المدرب بوضوح كبير انهم بحاجة إلي أكثر، ويتوجب علينا ان اكون في أفضل مستوى".

واختتم: "كان علي أيضًا أن أتعلم اللغة، علما ان كيليني ساعدني كثيرًا، كان الأمر صعبًا في البداية عندما جلسنا حول الطاولة وكان الجميع يتحدثون الإيطالية، لكنني تعلمت دروسًا مع صديقتي".

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