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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيليكس يدعم تشكيلة اتلتيكو مدريد امام اشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
يستعد البرتغالي الشاب جواو فيليكس مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني للعودة الى تشكيلة الفريق وذلك في المواجهة المرتقبة امام اشبيلية على ملعب واندا متروبوليتانو، بعد غيابه شهراً بسبب الإصابة.
وغاب صاحب الـ(20 عاما) عن أربع مباريات مع الاتلتي بسبب الإصابة العضلية، بينما شارك في مباراتين خلال الشوط الثاني أمام فياريال حيث سجل هدفا وإسبانيول.
ووفقا لخطط المدرب دييغو سيميوني، فمن المتوقع ان يكون فيليكس أساسيا إلى جانب كل من ألفارو موراتا وأنخيل كوريا في خط هجوم الفريق.
ويتطلع الروخي بلانكوس لتحقيق النقاط الثلاث من اجل للعودة إلى المربع الذهبي، حيث تراجع ترتيبه للمركز الخامس برصيد 44 نقطة مبتعدا بنقطتين خلف إشبيلية.
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