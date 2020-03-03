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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتلتيكو مدريد يحدد بديل سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
كشفت تقارير صحف بريطانية، ان دييغو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني قد يرحل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.
سيميوني الذي يتولى تدريب الروخي بلانكوس منذ 2011، يملك عقدًا مع الاتلتي حتى 30 حزيران 2022.
أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس في ترتيب الليغا برصيد 44 نقطة، إذ خسر في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وحقق الانتصار في 11 لقاءً.
وبحسب شبكة "سبورتس مول" البريطانية، فإن النادي الإسباني قد حدد البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون واندررز لخلافة سيميوني.
وأشار التقرير إلى أنّ سانتو قاد الذئاب لتحقيق نتائج ايجابية هذا الموسم، لينل إعجاب المسؤولين في أتلتيكو مدريد.
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