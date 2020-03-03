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اتلتيكو مدريد يحدد بديل سيميوني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، ان دييغو ​سيميوني​ مدرب ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني قد يرحل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

سيميوني الذي يتولى تدريب الروخي بلانكوس منذ 2011، يملك عقدًا مع الاتلتي حتى 30 حزيران 2022.

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أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس في ترتيب الليغا برصيد 44 نقطة، إذ خسر في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وحقق الانتصار في 11 لقاءً.

وبحسب شبكة "سبورتس مول" البريطانية، فإن النادي الإسباني قد حدد البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب ​وولفرهامبتون​ واندررز لخلافة سيميوني.

وأشار التقرير إلى أنّ سانتو قاد الذئاب لتحقيق نتائج ايجابية هذا الموسم، لينل إعجاب المسؤولين في أتلتيكو مدريد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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