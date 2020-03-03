اتلتيكو مدريد يحدد بديل سيميوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشفت تقارير صحف بريطانية، ان دييغو ​سيميوني​ مدرب ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني قد يرحل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.



سيميوني الذي يتولى تدريب الروخي بلانكوس منذ 2011، يملك عقدًا مع الاتلتي حتى 30 حزيران 2022.

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أتلتيكو مدريد يحتل المركز الخامس في ترتيب الليغا برصيد 44 نقطة، إذ خسر في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وحقق الانتصار في 11 لقاءً.

وبحسب شبكة "سبورتس مول" البريطانية، فإن النادي الإسباني قد حدد البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب ​وولفرهامبتون​ واندررز لخلافة سيميوني.

وأشار التقرير إلى أنّ سانتو قاد الذئاب لتحقيق نتائج ايجابية هذا الموسم، لينل إعجاب المسؤولين في أتلتيكو مدريد.