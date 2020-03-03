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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس نادي الإنتر يُحال إلى التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020
قرّر الإتحاد الايطالي لكرة القدم فتح تحقيق مع رئيس نادي الإنتر، ستيفين زهانغ، على خلفية الانتقادات التي وجهها رجل الأعمال الصيني إلى الاتحاد على خلفية تصريحات هاجم فيها رئيس رابطة الدوري الايطالي قال فيها: "باولو دال بينو ربما أسوأ مهرج رأيته في حياتي وهو عار على كرة القدم".
ويأتي هذا الكلام بعد تأجيل مباراة يوفنتوس والإنتر إلى 9 آذار الجاري بحضور الجمهور، بعدما كان من المقرر إقامتها بلا جمهور يوم 2 مارس.
وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت إلى أن الاتحاد قرر تكليف المدعي العام غوسيبي تشيني للتحقيق مع رئيس إنتر ميلان في التصريحات المسيئة التي أهان من خلالها رئيس رابطة الدوري.
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