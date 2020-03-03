رئيس نادي الإنتر يُحال إلى التحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

قرّر الإتحاد الايطالي لكرة القدم فتح تحقيق مع رئيس نادي ​الإنتر​، ​ستيفين زهانغ​، على خلفية الانتقادات التي وجهها رجل الأعمال الصيني إلى الاتحاد على خلفية تصريحات هاجم فيها رئيس رابطة ​الدوري الايطالي​ قال فيها: "باولو دال بينو ربما أسوأ مهرج رأيته في حياتي وهو عار على كرة القدم".



ويأتي هذا الكلام بعد تأجيل مباراة يوفنتوس والإنتر إلى 9 آذار الجاري بحضور الجمهور، بعدما كان من المقرر إقامتها بلا جمهور يوم 2 مارس.

وأشارت صحيفة كوريري ديلو سبورت إلى أن الاتحاد قرر تكليف المدعي العام غوسيبي تشيني للتحقيق مع رئيس إنتر ميلان في التصريحات المسيئة التي أهان من خلالها رئيس رابطة الدوري.