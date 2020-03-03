يوفنتوس يرغب بضم مهاجم مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن رغبة مدرب ​يوفنتوس​ ماوريسيو ساري بضم المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب ​مانشستر سيتي​ الانكليزي.

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وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الايطالية فان جيسوس يعد هدفا اساسيا للبيانكونيري بطلب من ساري الصيف المقبل.

كما اشارت الصحيفة الى ان يوفنتوس سيبدأ التفاوض مع النادي الانكليزي في الايام المقبلة لحسم الصفقة الصيف المقبل وذلك من اجل تعزيز هجوم السيدة العجوز.

هذا ويعيش المهاجم البرازيلي موسما مميزا مع السيتي حيث تمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 9 اخرين بقميص السكاي بلوز ما جعله هدفا لعدد من الاندية الاوروبية الصيف المقبل.