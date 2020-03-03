ماركا: اتلتبك بلباو يستهدف مهاجم يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 مارس 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي أتلتيك ​بلباو​ الإسباني يرغب في التعاقد مع الدولي الأرجنتيني غونزالو ​هيغواين​ مهاجم ​يوفنتوس​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنكليزية، فأن بلباو يريد ضم هيغواين من اجل تدعيم خط هجوم الفريق، رغم أن سياسة النادي تتعاقد مع أبناء إقليم الباسك فقط.

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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن بلباو قد وجد ثغرة تسمح للأرجنتيني بالانضمام إلى الفريق، حيث يحمل جنسية مزدوجة، فرنسية وأرجنتينية.

ولعب البيبيتا في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى نابولي ثم انضم لـ يوفنتوس في 2015 وتمت إعارته خلال الموسم الماضي إلى تشيلسي وميلان.