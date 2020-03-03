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جوفينكو ثالث قائمة أعلى اللاعبين أجرا خارج إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبد الله الفراج - الرياض

يترقب ناديا سانتوس وجريميو البرازيليان القرار النهائي لنادي الهلال بشأن إعلان مستقبل المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو في الصيف المقبل من حيث استمراره لموسم سادس مع بطل آسيا، أو رحيله بعد أن أبدى اللاعب رغبة في العودة إلى بلاده، وسط مشاورات فنية وإدارية في الهلال للمفاضلة بينه وبين زميله الإيطالي سيباستيان جوفينكو.

وكان مسؤولو سانتوس البرازيلي أبدوا رغبتهم في ضم إدورادو، حيث نقلت شبكة boiavip البرازيلية أن رئيس سانتوس أكد وجود اتصالات أولية لجس نبض اللاعب ومعرفة نيته الرحيل من الهلال أم لا، مشيرا إلى أن ناديه بحاجة لخدمات لاعب بوزن إدواردو.

من جانبها، أعدت صحيفة ilposticipo الإيطالية تقريرا عن أبرز اللاعبين الإيطاليين خارج إيطاليا، من بينهم محترف الهلال سباستيان جوفينكو الذي اعتبرته أهم اللاعبين المحترفين في الخارج، والأكثر أجرا بين اللاعبين المحترفين.

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وقالت الصحيفة إن جوفينكو يجد تقديرا كبيرا من نادي الهلال، موضحة أنه فاز معه في العام الماضي بلقب دوري أبطال آسيا، وإن الهلال هو النادي الأكبر والأكثر شعبية في السعودية.

وأضافت «شارك جيوفينكو مع الهلال في كأس العالم للأندية، ولعب نصف النهائي أمام فلامنجو، قدم الهلال مستوى رائعا لكنه خسر في نهاية المطاف وحقق المركز الرابع في البطولة، لا يزال جوفينكو بطل الرواية في الخليج العربي»، كاشفة أن جوفينكو كان على وشك مغادرة الهلال في ميركاتو الشتاء الماضي، بعد تلقيه عرضا جادا من بارما، لكنه تمسك بالاستمرار مع الهلال.

وقارنت صحيفة sportoutdoor24 الإيطالية، جوفينكو بلاعب السلة الإيطالي المحترف في أوكلاهوما سيتي الأمريكي، دانيلو جاليناري من حيث العقد، حيث اعتلى قائمة أكثر اللاعبين حصولا على راتب سنوي (21.5 مليون دولار)، تلاه لاعب شاندونغ الصيني جراتزيانو بيلي (15 مليون دولار)، ثم سيباستيان جوفينكو بحصوله على 10 ملايين دولار.

يذكر أن جوفينكو انضم إلى الهلال في شتاء عام 2019 قادما من تورنتو الكندي.