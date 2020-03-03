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إصابة عطيف.. قطع بالرباط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أجرى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبدالله عطيف أمس عملية المنظار على موضع إصابته في الركبة تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، حيث أكد المنظار الاستكشافي أن لدى اللاعب قطعا في الرباط الصليبي، ليتم على إثر ذلك إجراء تعويض الرباط في العملية نفسها.



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