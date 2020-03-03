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6 خيبات أهلاوية تنتظر علاج ميلويفتش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

تأمل جماهير الأهلي أن يلعب المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم الصربي فلادان ميلويفيتش، دور المنقذ، وأن يكون لديه العلاج الشافي لآلام النادي التي سببتها الخيبات الكثيرة للفريق في الفترة الأخيرة، وتحديدا عقب تحقيقه الثلاثية في عام 2016، حيث إن الأهلي خسر بعد هذا التاريخ كل البطولات، وكان أفضل إنجازاته وصافة الدوري والكأس، والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

وسيكون على المدرب فلادان علاج 6 خيبات حديثة حصلت في الموسم الحالي، آخرها فقدان فرصة المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير.

الخيبة (1)

حدثت مع انطلاقة الموسم بخروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا عندما خسر ذهابا أمام الهلال 2-4 وفاز إيابا 1-0، ليودع المسابقة ويكون ذلك بداية زحزحة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من منصبه قبل إقالته رسميا لسوء النتائج.

الخيبة (2)

فشل الأهلي في الفوز على العدالة الصاعد للمرة الأولى في تاريخه لدوري المحترفين كسبب مباشر في إضعاف حظوظه في البطولة، حيث تعادل معه في أرضه بجدة 1-1، وأعاد نفس النتيجة في ملعب الأحساء، علما بأن الأهلي خاض المباراتين بمدربين، الأولى بالكرواتي برانكو والثانية بالسويسري كريستيان جروس.

الخيبة (3)

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لأول مرة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام الوحدة يحقق الأخير الفوز ذهابا وإيابا في الدوري، في الدور الأول فاز فرسان مكة 2-1 بجدة، وفي الدوري الثاني بمكة فازوا 2-0، والنتيجتان تسببتا في إقالة المدربين برانكو وجروس.

الخيبة (4)

سماح الأهلي للحزم بفك العقدة الأهلاوية بعد 12 عاما من آخر فوز حققه عندما فاز في ذهاب دوري 2007 بهدف ماجد المرحوم، ليعود في الموسم الحالي ويحقق فوزه الثاني بهدفين مقابل هدف.

الخيبة (5)

استمرار فشل الأهلي في تحقيق أي فوز على الهلال في الدوري خلال المواسم الثلاثة الأخيرة حيث كان آخر فوز للأهلي في عام 2016 عندما فاز (3-1) وحسم بهذا الفوز لقب الدوري ليتواجه الفريقان في 7 مباريات كسب الهلال منها خمسا، وحضر التعادل في مباراتين.

الخيبة (6)

بعد مرور10 أعوام، نجح الفتح في كسر سلسلة انتصارات الأهلي عليه بجدة عندما تغلب عليه 1-0 في الجولة الـ19.

بماذا يحلم الأهلي مع ميلويفتش؟