شكرا لقرائتكم 4 محامين من الزمالك يجتمحون برئيس لجنة التظلمات لتقديم مستندات جديدة حول السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد اليوم 4 محاميين من نادي الزمالك واجتمعو مع المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بمقر اتحاد الكرة وتقديم مستندات جديدة بمباراة السوبر المصري التي جمعت فريق الزمالك مع الاهلي يوم 20 فيراير من الشهر الماضي.

وقدم محاميو الزمالك بعض الفيديوهات الجديدة وابمستندات لتخفيف العقوبة علي لاعبي الزمالك.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم و أيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما و تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة بعد مباراة السوبر المصري.

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "فيه عقوبات وقعت على شيكابالا وامام عاشور وعبد الله جمعة وأحمد زاهر الإداري ورئيس الزمالك المحترم غصب عنهم، وهي وقعت بناءا على ايه؟، لا عقوبة او جريمة الا بنص، قدامي لايحة الانضباط والأخلاق، ومفيش لايحة الا بتعتمد من الجمعية العمومية، لايحة الزمالك مين اللي اعتمدها؟ الجمعية العمومية، وكذلك لايحة الأهلي، مفيش هنا ملوخية وطبيخ وبامية، هل يقدر مجلس إدارة أي نادي يعمل لايحة ويصدق عليها؟، غصب عنك يا عمرو يا جنايني بعلمك القانون".

أردف: "المادة 39 صدق مجلس الإدارة على هذه اللائحة التي لم تعرض على الجمعية العمومية بيقى ليس لها قيمة والقانون واضح، اللي ألفته وانا عندي 24 سنة ".

أردف: "العقوبات التي وقعت على الأهلي والزمالك لا قيمة لها، ولم تعرض على الجمعية العمومية أو تنشر في جريدة رسمية، وانتوا عملتوا مذبحة للأهلي والزمالك وولعتوا البلد وعملتوا احتقان ودبحت لعيبة في الأهلي والزمالك".