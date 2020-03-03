شكرا لقرائتكم تعيين علاء جاب الله مديرا عاما للإدارة الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين علاء جاب الله، مديرا عاما للإدارة العامة للاتصال السياسي، علي أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي غدًا الأربعاء. ويعد علاء جاب الله أحد الكوادر الشبابية داخل وزارة الشباب والرياضة، وسبق له أن عمل في المكتب الفني بالوزارة للعديد من السنوات وتدرج في السلم الوظيفي حتي شغل منصب المدير العام للاتصال السياسي. Advertisements يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، قد نظمت ندوة تثقيفية من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي وذلك لرفع الوعي الثقافي الصحي للرياضيين المشاركين في بطولات دولية خارج حدود الوطن. وجاءت الندوة تحت عنوان "طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا" وذلك بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادي، حاضر في الندوة كل من الدكتوره أماني أبو زيد ​​أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العيني، الدكتورة ريهام غلاب​​​ مدرس وعضو المجلس العلمي لإدارة الازمات والكوارث الطبية.

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