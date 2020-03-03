شكرا لقرائتكم سموحة يهزم فاركو وديا بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أحرز أهداف سموحة، محمد نادى ومحمد طلعت وأحمد مكى، ويواصل سموحة استعداداته غدا باستضافة فريق الحمام على ملعب أليكس ويست فى مباراة ودية، تقرر إقامتها فى الواحدة ظهرا.

من جانبه أبدى حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحه رضاه التام عن فترة التوقف حيث نجح الجهاز الفنى فى التعرف اكثر على جميع اللاعبين بالاضافة الى رفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين عقب فترة الاعداد التى خصصها الجهاز الفنى للاعبين

Advertisements

واشاد صدقى بالتزام اللاعبين خلال الفترة الماضية وحاله الاصرار لدى اللاعبين للظهور بشكل جيد وتغير الصورة عن الدور الأول خاصة أن الفريق سيخوض مباراة قوية أمام الأهلى الذى يسعى للحفاظ على ارقامه القياسية بعد تحقيق 16 فوز متتالى في الدورى .

ومن جهته أبدى أحمد ناجى مدرب الحراس عن رضاه عن الحالة التنافسية لجميع الحراس والظهور بشكل جيد خلال المباريات الودية وهو جعل إطمئنان لدي الجهاز الفني على حراسة مرمى الفريق السكندرى .