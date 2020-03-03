شكرا لقرائتكم الاتفاق يستعد لمواجهة الهلال بتدريبات صباحية ومسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع خالد العطوي مدرب الاتفاق وتيرة تحضيرات الفريق لمواجهة الهلال التي تقام يوم السبت في الرياض ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ووجه العطوي اللاعبين بالتوجه إلى نادٍ صحي قريب من النادي صباحاً، وفي المساء أجرى عدة تمارين لياقية وتكتيكية، كما قام بعض اللاعبين بتنفيذ الكرات الثابتة.
ويحتل الاتفاق الذي جاء من فوز عريض على أبها في الجولة الماضية 4-1، المركز العاشر في ترتيب أندية الدوري برصيد 26 نقطة.
وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين أواخر العام الماضي بفوز الهلال 4-1.
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