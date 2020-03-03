شكرا لقرائتكم "كورونا" يجبر دورتموند على إلغاء جولته الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء إلغاء رحلته التي كان مقررا أن يقوم بها إلى آسيا في الصيف المقبل وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريحات إلى مجلة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية، قال كارستن كرامر، الرئيس التنفيذي للنادي: يؤسفنا هذا الأمر للغاية لأننا نعرف إلى أي مدى كان الناس هناك يتمنون أن نقترب منهم مرة أخرى.

وليس من المحدد بعد ما إذا كان النادي سيقوم في الصيف برحلة بعيدة إلى مكان آخر بدلا من آسيا.

وقال كرامر: لدينا بضعة عروض وسندرسها كلها، وإذا ما قررنا رحلة فيجب أن يكون قرارا مسؤولا وأن تكون خالية من المخاطر لكل المشاركين فيها بنسبة 100%، فأمن الفريق وكل العاملين في دورتموند دائما له الأولوية القصوى.