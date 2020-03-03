شكرا لقرائتكم غوارديولا: ساني ليس جاهزاً للعب مع سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن على الألماني الدولي ليروي ساني الانتظار عدة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة مع الفريق.

وفي رده على سؤال حول إمكانية مشاركة ساني في مباراة الفريق يوم الأربعاء أمام نادي الدرجة الثانية شيفيلد يونايتد في دور الستة عشر في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قال غوارديولا إن ساني ليس جاهزا بعد.

و أصيب ساني (24 عاماً) قبل بداية الموسم بتمزق في الرباط الصليبي، وقد شارك يوم الجمعة الماضي مع رديف مانشستر سيتي لمدة نحو ساعة في مباراته أمام أرسنال، وذلك بعد غياب استمر على مدار عدة شهور.

في الوقت نفسه، قال غوارديولا إن ساني استعاد اللياقة لكنه عليه أن يأخذ الأمر تدريجيا، وأتبع: وسيستغرق الأمر الآن أسابيع وأسابيع وأسابيع سيلعب خلالها في الفريق الرديف وربما شارك بعد ذلك في الفريق الأول. ورأى بيب، الذي يتخلف فريقه عن ليفربول متصدر جدول الدوري بـ22 نقطة، أن مشاركة ساني في مباراة في الدوري الإنجليزي أقرب من المشاركة في مسابقة أخرى على بطولة.