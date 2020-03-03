اتحاد غرب آسيا يؤجل بطولتي الشباب والناشئين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم تأجيل بطولة الشباب الثانية التي كان مقرراً أن تستضيفها مدينة العقبة في جنوب الأردن اعتباراً من 17 مارس الجاري، وكذلك بطولة الناشئين الثامنة المقرر إقامتها في السعودية من 14 وحتى 23 أبريل المقبل، حتى إشعار آخر.
وجاء التأجيل نظراً للظروف الراهنة والقيود المفروضة على السفر وحفاظاً على سلامة أعضاء وفود المنتخبات والحكام والإداريين والجماهير وجميع من له صلة بالبطولتين.
كما شمل التأجيل الاجتماع الذي كان سيعقد يوم 21 من الشهر الجاري لمسؤولي دوائر الحكام في الاتحادات الأهلية على هامش بطولة الشباب في العقبة.
وسبق أن سحبت في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة الأردنية عمّان قرعة بطولة الشباب التي أسفرت عن توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، ضمت الأولى: الإمارات، فلسطين والعراق، فيما الثانية: البحرين، لبنان والسعودية.
كما كانت 4 منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين وهي: السعودية، العراق، فلسطين والبحرين.
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