مباراة فالنسيا وأتالانتا بدون جمهور بسبب كورونا

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أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إليا الثلاثاء أن مباراة فالنسيا وضيفه أتالانتا الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والمقررة الثلاثاء المقبل ستقام بدون جمهور بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير في تصريح لوسائل الإعلام أن "قرار (السلطات) هو أن هذه المسابقات يجب أن تقام بدون جمهور" كون إيطاليا وخصوصا شمالها هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا، مشيرا إلى أن مباراة خيتافي الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي المقررة في 19 من الشهر ذاته في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستقام بدون جمهور أيضا.

وتقام مباراة الذهاب بين إنتر ميلان وخيتافي في ميلانو في 12 آذار/مارس الحالي.

وتابع "اتخذت الحكومة هذا القرار بسبب "الوجود القوي للجماهير القادمين من المناطق المعرضة للخطر" لحضور هاتين المباراتين.

واشار الى ان مباريات في كرة السلة بين اندية إسبانية ونظيرتها من شمال إيطاليا ستقام أيضا بدجون جمهور.

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ويتواجد صحافي رياضي إسباني قام بتغطية مباراة الذهاب بين أتالانتا وفالنسيا ذهابا في ميلانو وانتهت بفوز الأول 4-1، بين الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا.

وأعلن وزير الصحة الإسباني أيضا إلغاء المؤتمرات الطبية في إسبانيا استجابةً لضرورة "أن يكون العاملون في المجال الصحي في حالة ممتازة في الأيام والأسابيع القادمة".

وتم اكتشاف 150 حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن، وفقًا لآخر حصيلة قدمتها السلطات الإسبانية الثلاثاء.

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