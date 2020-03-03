دوري الأمم: فرنسا مع البرتغال وكرواتيا، إنكلترا مع بلجيكا وإسبانيا مع ألمانيا

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أوقعت قرعة النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم التي سحبت الثلاثاء في أمستردام، فرنسا بطلة العالم مع كرواتيا وصيفتها والبرتغال حاملة اللقب والسويد في المجموعة الثالثة الأقوى في المسابقة.

وستشهد المجموعة إعادة للمباراتين النهائيتين لآخر بطولتين كبيرتين: كأس أوروبا 2016 التي توّجت بها البرتغال على حساب فرنسا بالذات، وكأس العالم 2018 التي كانت من نصيب فرنسا على حساب كرواتيا.

كما أن المنتخبين الفرنسي والبرتغالي سيلعبان في المجموعة ذاتها لنهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل وهي مجموعة الموت أيضا لضمها ألمانيا بطلة العالم 2014 ومنتخب صاعد من الدور الفاصل.

ولم ترحم القرعة المنتخبين الإنكليزي والبلجيكي ووضعتهما في المجموعة الثانية إلى جانب الدنمارك وإيسلندا، والأمر ذاته بالنسبة لإسبانيا التي جاءت في المجموعة الرابعة إلى جانب سويسرا وأوكرانيا.

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أما هولندا الوصيفة فجاءت في المجموعة الأولى إلى جانب إيطاليا والبوسنة وبولندا.

ويقام دور المجموعات في البطولة في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2020، على أن يتأهل أبطال المجموعات الاربع إلى الدور النهائي المقرر بين 2 و6 حزيران/يونيو 2021، ويتضمن مباراتي الدور نصف النهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي لتتويج الفائز بدوري الامم.

وكانت البرتغال توّجت بلقب النسخة الأولى بفوزها على هولندا 1-صفر في المباراة النهائية، فيما حلت إنكلترا ثالثة بتغلبها على سويسرا 6-5 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر).