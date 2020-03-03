دورتموند يلغي جولته الصيفية الآسيوية بسبب كورونا

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم الثلاثاء إلغاء جولته الصيفية الآسيوية تخوفا من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت مجلة "سبورت بيلد" على موقعها على الانترنت عن كارستن كريمر، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لوصيف بطل ألمانيا قوله "نحن آسفون حقا، لأننا نعرف مدى ترقب الناس هناك لتواجدنا قريبين منهم".

ولفت كريمر إلى أن الادارة تدرس أكثر من عرض تم تقديمه، دون استبعاد امكانية القيام بجولة في الولايات المتحدة كما في الصيف الماضي، لكن شرط توفر ضمانات الامان وقال "إذا قمنا بجدولة رحلة، يجب أن تكون آمنة 100 بالمئة لجميع المشاركين".

ولم يكن دورتموند أعلن بعد عن تفاصيل هذه الجولة الملغاة.

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