ريال مدريد يفاضل بين اربعة مهاجمين للتعاقد مع راس حربة صريح

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





وضع نادي ريال مدريد لائحة من اربعة مهاجمين من افضل المهاجمين حاليا في الملاعب الاوروبية لأجل اختيار احدهم للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية القادمة ليكون راس الحربة الصريح في الفريق.

و يعاني الميرنغي هذا الموسم من تراجع معدلاته التهديفية في ظل عدم وجود راس حربة صريح قادر على استغلال الفرص التي تتاح له مثلما كان الحال مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بدليل ان هدافه الفرنسي كريم بن زيمة اكتفى حتى بتوقيع 13 هدفا في مسابقة الدوري الاسباني .

وحسب تقرير لصحيفة ماركا المدريدية فان لائحة المهاجمين الاربعة المتواجدين تحت اختبار المدير الفني زين الدين زيدان تضم كل من الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي كان مرشحا منذ ثلاثة اعوام للانتقال الى النادي الملكي، والالماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ الالماني، ثم الارجنتيني لوتارو مارتنيز المتألق مع انتير ميلان الايطالي، اضافة الى النرويجي ايريك هالاند الذي سطع نجمه هذا الموسم خاصة في مسابقة دوري ابطال اوروبا مع بوروسيا دوتموند الالماني الذي خطفه من كبار اندية اوروبا في الميركاتو الشتوي لشهر يناير المنصرم.

وطرحت الصحيفة استفتاء لجماهير النادي الملكي لتحديد المهاجم المفضل لديها بين الخيارات الاربعة المطروحة حيث اسفرت النتائج عن تفضيلها للنجم الفرنسي مبابي بنسبة بلغت 56 % وبعده هالاند بنسبة 31%.

وكانت ادارة ريال مدريد قد تعاقدت مع المهاجم الصربي لوكا جوفيتش من انتراخت فراكفورت الالماني الصيف المنصرم على امل ان يكون اضافة لخطه الامامي إلا انه خيب امال النادي بعدما اكتفى حتى الان بتسجيل هدفين فقط خلال 22 مباراة لم يلعب خلالها سوى 770 دقيقة.