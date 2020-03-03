رونالدو يزور والدته في المستشفى قبل موقعة ميلان

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصة التدريبية لفريقه يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء استعدادا لإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بكرة القدم ضد ميلان، لسفره إلى مسقط رأسه ماديرا لزيارة والدته التي أصيبت بسكتة دماغية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية من الأرخبيل البرتغالي.

وقال نادي يوفنتوس لوكالة "فرانس برس": "كل ما يمكننا قوله هو انه لم يتدرب لاسباب شخصية" من دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "دياريو دى نوتيسياس دا ماديرا" المحلية انه من المتوقع وصول اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى فونشال عاصمة الاقليم بعد ظهر اليوم في "زيارة خاطفة" ستسمح له بالعودة الى تورينو الأربعاء للمشاركة فى مباراة الكأس.

Advertisements

وتلقت دولوريس أفييرو والدة رونالدو البالغة من العمر 65 عاما العلاج في مستشفى الدكتور نيليو ميندونسا فى فونشال خلال الساعات الاولى من صباح اليوم بعد سكتة دماغية، حيث كانت واعية وحالتها مستقرة.

وتربط رونالدو (35 عاما) بوالدته علاقة وثيقة لاسيما بعد وفاة والده منذ ما يقارب 15 عاما.

ويعول يوفنتوس كثيرا على نجمه في المباراة خاصة أن مباراة الذهاب في سان سيرو انتهت بالتعادل 1-1.