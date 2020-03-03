اللجنة الاولمبية تستعد لاقامة ألعاب "ناجحة" في طوكيو بحسب باخ

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اكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ بان اللجنة تستعد لاقامة العاب "ناجحة" في الدورة الاولمبية المقررة في طوكيو صيف العام الحالي وذلك قبل خمسة اشهر من انطلاق الالعاب وسط ازمة فيروس كورونا المستجد.

جاء كلام باخ في اليوم الاول من اجتماعات اللجنة التنفيذية الثلاثاء في لوزان وقال في هذا الصدد "نستعد لاقامة العاب ناجحة في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020".

واضاف "سنقوم بالتحضير للكثير من القرارات النهائية التي يتعين علينا اتخاذها في حزيران/يونيو المقبل قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الدولية" التي تسبق انطلاق الالعاب الاولمبية المقبلة.

وكان باخ أكد لوكالة "كيودو" اليابانية في مقابلة عبر الهاتف الخميس الماضي، بأن الأولمبية الدولية "ملتزمة تماما بألعاب أولمبية ناجحة في طوكيو اعتبارا من 24 تموز/يوليو".

ويأتي موقف باخ في الوقت الذي أثار فيه تفشي الفيروس في اليابان وعشرات الدول الأخرى مخاوف بشأن الألعاب الصيفية، مع تأجيل أو إلغاء مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى حول العالم.

وكان نائب باخ الكندي ديك باوند أكد في اجتماعات الثلاثاء ايضا بان اللجنة الاولمبية الدولية لن تفكر بتأجيل او الغاء الالعاب طالما لم تقم منظمة الصحة العالمية بالطلب منها القيام بذلك.

واصدرت اللجنة الاولمبية بيانا اشارت فيه بان اللجنة التنفيذية استمعت "الى تقرير يتعلق بجميع الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا".

واضافت "انها تقدر وتساند جميع الاجراءات المتخذة التي تعتبر جزءا هاما من خطط طوكيو لاستضافة العاب امنة ومن دون اي خطر".

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وأكدت اللجنة بانها كانت انشأت مجموعة عمل في منتصف شباط/فبراير الماضي يضم ممثلين عنه وعن اللجنة المنظمة لدورة طوكيو 2020، مدينة طوكيو، الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية.

وعزز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الإجراءات الوطنية لاحتواء الفيروس، داعيا منظمي الأحداث الكبرى الى التفكير في إلغائها أو إرجائها تأخيرها.

وقد تأثر كل شيء من مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية الى الطقوس التي تميز افتتاح بطولة السومو هذا الشهر.

وطلب آبي الخميس إغلاق المدارس لمدة شهر تقريبا في حملة للحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في اليابان حتى الآن بين حوالي 200 إصابة مؤكدة.

كما تم اكتشاف حوالي 700 إصابة بين حوالي 3700 راكب وطاقم على متن سفينة سياحية تم عزلها قبالة اليابان بعد أن ثبتت إصابة أحد ركابها بالفيروس.

وفي شأن متصل بالالعاب ايضا، أكد وزير الشؤون الاولمبية سايكو هاشيموتو بان تاريخ اخر ايار/مايو سيكون حاسما في شأن اتخاذ القرار باقامة الالعاب من عدمها وقال في هذا الصدد "سبق لاحد اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية ان صرح ان اخر ايار/مايو سيكون الموعد الاقصى لاتخاذ القرار (في اشارة الى ديك باوند). وبالتالي اعتقد بان هذا التاريخ سيكون محوريا".

وتابع "سنبذل قصارى جهودنا لاقناع اللجنة الاولمبية الدولية باقامة العاب آمنة في طوكيو".

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