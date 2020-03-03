صلاح خارج التشكيل الأساسي لليفربول لمواجهة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي. وشهد التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول وتشيلسي غياب محمد صلاح، عن فريق الريدز، ليتواجد على مقاعد البدلاء. واختار كلوب تشكيل مكون :

أدريان، جوردان ويليامز، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندي روبيرتسون، فابينو، آدم لالانا، كورتيس جونز، تاكومي مينامينو، ساديو ماني، ديفوك أوريجي.

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