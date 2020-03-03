كورونا يهدد مواجهة برشلونة ونابولي بالأبواب المغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أوصى وزير الصحة الأسباني بضرورة إقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جماهير، في إياب مواجهة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نظيره نابولي على ملعب الكامب نو، يوم الأربعاء الموافق 18 من مارس.

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وأشار موقع "فوتبول إيطاليا"، أن وزارة الصحة الأسبانية نصحت بإقامة مواجهات الفرق الأسبانية ببطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جماهير، كإجراء وقائي للحد من انتشار مرض كورونا في إسبانيا.

وعلى رأس المواجهات الأوروبية للأندية الإسبانية، سيكون فريق برشلونة مهددا بالحرمان من جماهيره في مواجهة نابولي على ملعب الكامب نو الذي يتسع لـما يقرب من 100 ألف متفرج، حيث قد يقام اللقاء بمدرجات خاوية.

يذكر أن برشلونة ونابولي تعادلا في مواجهة الذهاب إيجابيا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان باولو بإيطاليا.