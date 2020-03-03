مجموعة نارية.. تعرف على نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سُحبت قرعة مجموعات النسخة الجديدة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم (2020-2021) مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام، ليقع المنتخب البرتغالي حامل لقب المسابقة في نفس المجموعة التي تضم معه منتخب فرنسا بطل العالم.

وكان المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو تُوج بلقب النسخة الأولى للبطولة بعد فوزه على المنتخب الهولندي 1-0.

وتم تقسيم المنتخبات الـ55 الأعضاء إلى أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، بواقع 16 منتخبًا في المستوى الأول، 16 في المستوى الثاني، 16 في المستوى الثالث و7 في المستوى الرابع.

وينطلق دور المجموعات خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام الأدوار النهائية للمسابقة (التي تضم نصف نهائي ومباراة في المركز الثالث والنهائي) في يونيو 2021، ومرحلة "بلاي أوفس" في مارس 2022.

وسيلعب كل منتخب مباراتي ذهاب وإياب أمام المنتخبين الآخرين في مجموعته، ويتأهل متصدرو المجموعات في الدوري A إلى المربع الذهبي للبطولة، على أن تهبط المنتخبات الأربعة المتذيلة إلى المستوى الأدنى.

بينما المنتخبات الأربعة المتذيلة لترتيب مجموعاتها تسقط إلى المستوى الثاني، وتسقط المنتخبات الأربعة المتذيلة لترتيب مجموعاتها بالمستوى الثاني إلى الثالث، نفس الأمر لمتذيلي المستوى الثالث مع صاحب أسوء مركز ثالث.

وكان اليويفا استحدث تلك البطولة لتحل محل المباريات الدولية الودية من جهة، ومساعدة الاتحادات الوطنية الأوروبية الصغيرة على ترتيب مباريات قوية مع فرق أوروبا الكبار من جهة أخرى.

وتوفر النسخة الجديدة من المسابقة فرصة للمنتخبات -التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم بعد عدم تصدرها لمجموعات التصفيات الأوروبية- من أجل بلوغ مونديال 2022 في قطر.

وستشارك المنتخبات، صاحبة أفضل ترتيب في دوري الأمم التي لم تتأهل بشكل مباشر أو وصلوا إلى ملحق التصفيات، في الدور الثاني المكون من 12 فريقًا، لخوض مباريات فاصلة بجولتي خروج المغلوب، ليتأهل منها ثلاثة فرق إضافية.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الدوري A:

المجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا.

المجموعة الثانية: أيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا.

الدوري B:

المجموعة الأولى: رومانيا - أيرلندا الشمالية - النرويج - النمسا

المجموعة الثانية: إسرائيل - سلوفاكيا - أسكتلندا - جمهورية التشيك.

المجموعة الثالثة: المجر - تركيا - صربيا - روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا - جمهورية أيرلندا - فنلندا - ويلز.

الدوري C:

المجموعة الأولى: أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - الجبل الأسود.

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المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفينيا - كوسوفو - اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - روسيا البيضاء - ألبانيا.

الدوري D:

المجموعة الأولى: مالطا - أندورا - لاتفيا - سان مارينو.

المجموعة الثانية: سان مارينو - ليتنشتاين - جبل طارق.

وكان تصنيف المنتخبات الـ55 جاء كالتالي:

الدوري A:

التصنيف الأول: البرتغال، هولندا، إنجلترا، سويسرا.

التصنيف الثاني: بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا.

التصنيف الثالث: البوسنة والهرسك، أوكرانيا، الدنمارك، السويد.

التصنيف الرابع: كرواتيا، بولندا، ألمانيا، أيسلندا.

الدوري B:

التصنيف الأول: روسيا، النمسا، ويلز، جمهورية التشيك.

التصنيف الثاني: أسكتلندا، النرويج، صربيا، فنلندا.

التصنيف الثالث: سلوفاكيا، تركيا، جمهورية أيرلندا، أيرلندا الشمالية.

التصنيف الرابع: بلغاريا، إسرائيل، المجر، رومانيا.

الدوري C:

التصنيف الأول: اليونان، ألبانيا، الجبل الأسود، جورجيا.

التصنيف الثاني: مقدونيا الشمالية، كوسوفو، روسيا البيضاء، قبرص.

التصنيف الثالث: إستونيا، سلوفينيا، ليتوانيا، لوكسمبورج.

التصنيف الرابع: أرمينيا، أذربيجان، كازاخستان، مولدوفا.

الدوري D:

التصنيف الأول: جبل طارق، جزر فارو، لاتفيا، ليتنشتاين.

التصنيف الثاني: أندورا، مالطا، سان مارينو.