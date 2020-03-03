فيديو: عمال الزمالك يعتذرون لمرتضى منصور بعد وقفتهم الاحتجاجية ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



نشرت القناة الرسمية لنادي الزمالك مقطع فيديو لعمال نادي الزمالك اليوم الثلاثاء وهم يهتفون باسم رئيس النادي مرتضى منصور بعدما خرجوا نظموا وقفة احتجاجية ضده؛ لتأخر صرف الرواتب الشهرية.

وكانت الوقفة التي نظمها العاملون قد انتهت يوم أمس الاثنين بعد حضور مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو مختلفة من داخل النادي لتجمع العاملين من أجل المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

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ولم يتواجد أي عضو من مجلس إدارة نادي الزمالك وقت الوقفة الاحتجاجية، والتي تم تنظيمها أمام مبنى إدارة كرة القدم، بعدما تأخر صرف الرواتب لـ3 أشهر.

وحضر مرتضى منصور لمقر نادي الزمالك، وتحدث مع العاملين بالنادي وشدد على أن هناك بعض المشكلات المالية ومحاولته؛ لتوفير سيولة مالية لصرف رواتب العاملين بالنادي.

وبعد حديث مرتضى منصور مع العاملين، توجه لمكتبه بالنادي، وانتهت الوقفة الاحتجاجية.