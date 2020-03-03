فاروق جعفر: عودة أوباما أمام الترجي مهمة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى فاروق جعفر، لاعب الزمالك الأسبق، أن الزمالك يمتلك العديد من اللاعبين الذين يساعدون المدرب على أي تغييرات تكتيكية داخل المباراة.

الزمالك كان قد وصل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة نظيرهم الترجي التونسي ضمن منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فاروق جعفر، أضاف خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية الزمالك اليوم:"المباراة تحتاج خبرات في الملعب وعدم التوتر وعدم المجازفة في التشكيل فالاستقرار الفني في الملعب هو سلاحك والجماهير تُمثل ضغط على الترجي وليس صاحب الأرض فالترجي استغل الأمر في بداية مباراة الذهاب قبل أن يعود الزمالك ويفوز".

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وأشار جعفر إلى أن عودة يوسف أوباما الذي غاب في المباراة الماضية ستكون مهمة للزمالك؛ خاصة وأنه لاعب تكتيكي وفعّال داخل الملعب، كذلك أشاد بلاعب الفريق المستبعد للإصابة عبد الله جمعة، بقوله:"لاعب جيد ومحوري".

لاعب الزمالك الأسبق أوضح أن ناديه يمتلك فريقًا كبيرًا ولديه الخبرات للتعامل مع هذه المواقف فالقرار بيد اللاعبين، مضيفًا:"خبرات اللاعبين في الملعب والدكة القادرة على تغيير مجريات المباراة ستُشكل الفارق خلال المباراة".

يُذكر أن الزمالك قد أنهى لقاء الذهاب بالفوز على نظيره الترجي بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة.