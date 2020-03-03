بعد استقالة حجي.. 7 معلومات عن السكرتير العام الجديد لكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تولى المغربي عبد المنعم باه، منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بدلًا من معاذ حجي الذي تقدم باستقالته من منصبه وتم قبولها.

وجاء باه خلفا للمغربي معاذ حجي الذي رحل عن منصبه بعد استقالته التي بررها بـ"الأسباب الشخصية" بحسب ما ذكره الاتحاد الأفريقي في بيان سابق.

وكان باه قد سبق له العمل في عدد من الشركات الأجنبية، إلى جانب التحاقه بالاتحاد الأفريقي في عام 2018.

ويرصد الخليج 365 في هذا التقرير، أبرز محطات مسيرته قبل توليه المهمة الجديدة.

- عبد المنعم باه يحمل الجنسية المغربية وتولى منصب المدير التجاري في الاتحاد الأفريقي منذ يونيو 2018.

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- حصل باه على ماجستير في علوم الهندسة الإلكترونية خلال الفترة من 2001 إلى 2004 من المدرسة الوطنية للطيران المدني في مدينة تولوز الفرنسية.

- تقلد باه منصب مهندس البث التليفزيوني في شركة جلوب كاست الفرنسية التابعة لشركة أورانج لصناعة الراديو والتليفزيون والوسائط.

- المغربي باه أيضا شغل منصب مدير للإنتاج التليفزيوني في شركة لاجاردير الفرنسية، قبل أن يصبح مديرًا للبث في نفس الشركة.

- أثناء تواجده في منصب المدير التجاري بالكاف، تصدر لحل أزمة حكم المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر بين الجزائر والسنغال.

- الأزمة التي تمثلت في إعلان حسابات كاف الرسمية، تولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهمة إدارة اللقاء تحكيميًا، قام باه بحلها بصفته المسؤول الأول عن الأمر، قبل أن يتم الإعلان عن قيادة الكاميروني أليوم أليوم للقاء.

- أنهى الجدل حول اسم الحكم، مع توضيح أن حسابات كاف تُدار بواسطة شركة خارجية تعاقد معها كاف خلال البطولة، وأكد أنها حصلت على اسم الحكم من مصدر خارج الاتحاد قبل أن يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الأمر.