كشف مصدر باتحاد الكرة، عن ٣ أسباب تهدد تطبيق تقنية الفيديو في مصر الفترة المقبلة.

وقال المصدر، أن السبب الأول يتمثل في ضرورة ارسال

والسبب الثالث تأخر وصول الدفعة الثانية من السيارات الخاصة بتقنية الفيديو بعدما كان اتحاد الكرة تسلم ٤ سيارات في وقت سابق.



الأندية موافقة إلى IFAB على تطبيق التقنية في مصر.والسبب الثاني عدم وصول السماعات الخاصة بالتقنية والتي يفترض إرسالها من جانب الشركة المسؤولة عن تطبيق الفيديو في مصر.