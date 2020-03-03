شاهد livehd7 مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت yalla shoot ليفربول بث مباشر كورة لايف اون لاين بدون تقطيع

يتطلع ليفربول لوضع خيبة تعرضه للخسارة الأولى في الدوري الإنكليزي هذا الموسم خلفه وإبقاء آماله حية في تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) من بوابة كأس إنكلترا، إلا أنه سيصطدم بعقبة مضيفه تشيلسي، عندما يلتقيان في الدور الخامس، الثلثاء، على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

ومني ليفربول السبت بهزيمته الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم والأولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة مفاجئة بثلاثية نظيفة امام مضيفه واتفورد الذي يصارع للبقاء في دوري

الاضواء، حيث كانت الخسارة الاولى لرجال المدرب الالماني يورغن كلوب في الـ "بريمير ليغ" منذ كانون الثاني 2019، فيما يدخل تشيلسي الى المواجهة بعد تعادل مخيب مع بورنموث.

الا انه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على مسعى بطل أوروبا للقبه المحلي الاول منذ 30 عاما، فهو لا يزال يبتعد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الثاني، ورغم أن آماله

تبددت في إمكانية تحقيق لقب الـ "بريمير ليغ" من دون أي هزيمة أسوة بأرسنال عام 2004 ورفع الكأس الذهبية، الا ان حلم تحقيق الثلاثية لا يزال قائماً.

يتشارك ليفربول وتشيلسي 15 لقباً في المسابقة الاقدم في عالم كرة القدم، إذ حقق النادي اللندني لقبها في ثماني مناسبات آخرها عام 2018 مقابل 7 لليفربول آخرها عام 2006.

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