يلا شوت stream مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA BEIN كورة لايف ريال مدريدNOW

يحل نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي بملعب "ستامفورد بريدج"، في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وتأهل ليفربول لدور الـ16 من البطولة، بعدما تغلّب على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاءاللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2-2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف.
وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، قد أعلن عن جاهزية الثنائي جوميز وجيمس ميلنر لمواجهة تشيلسي، بعدما تعافا من الإصابة التي لحقت بهما.
ومن المتوقع أن يخوض ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:
في حراسة المرمى: أدريان
خط الدفاع: ويليامز، ماتيب، لوفرين، روبرتسون
خط الوسط: ميلنر، فابينيو، جونز، تشامبرلين
خط الهجوم: مينامينو، أوريجي
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