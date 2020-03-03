فرج عامر يضع خطة لتنمية موارد سموحه وإنعاش خزينته

يعكف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه على دراسة عدد من المشروعات الجديدة المزمع تشييدها بنادى سموحه فى وقت قريب، وفى إطار خطة طموح لتنمية موارد النادى وإنعاش خزينته، والتى بدأها بطرح عدد من المشروعات فى مزايدة علنية بنظام بحق الإنتفاع.

ويأتى فى مقدمة تلك المشروعات، طرح فندق النادى لتشغيله أو تحويله إلى مدرسة لغات، وطرح مبنى مكون من طابقين بمبنى حمام السباحة " بجوار باب 5" للانشطة البنكية ومزايدة لاستغلال محلات شارع 15 مايو للأنشطة التجارية أو البنكية أو كمحطة وقود .

ومن المتوقع أن تسهم هذه الطروحات فى تحقيق عوائد مالية ضخمة وثابتة تسهم بشكل كبير فى إنعاش خزينة النادى وتمكنه من الإنفاق على الأنشطة

وفى سياق متصل كلف رئيس سموحه المختصين لمخاطبة البنوك المختلفة لتشغيل عدد غير محدود من ماكينات الصرف الآلى وتوزيها فى أماكن متفرقة بالنادى لتلبية احتياجات الأعضاء والتيسير عليهم.

وفى إطار خطة تنمية الموارد، تقرر البدء فى تدشين أكاديميات رياضية فى مختلف الألعاب بفرع النادى ببرج العرب فى كرة القدم والسلة واليد والطائرة والكيك بوكس والتنس الأرضى وتنس الطاولة والكاراتيه والتايكوندو. بمبنى حمام السباحة " بجوار باب 5" للانشطة البنكية ومزايدة لاستغلال محلات شارع 15 مايو للأنشطة التجارية أو البنكية أو كمحطة وقود .ومن المتوقع أن تسهم هذه الطروحات فى تحقيق عوائد مالية ضخمة وثابتة تسهم بشكل كبير فى إنعاش خزينة النادى وتمكنه من الإنفاق على الأنشطة الرياضية والإجتماعية والخدمات، والتى زاد حجم مصروفاتها ليقترب من خمسين مليون جنيه شهريا بسبب الإرتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات.وفى سياق متصل كلف رئيس سموحه المختصين لمخاطبة البنوك المختلفة لتشغيل عدد غير محدود من ماكينات الصرف الآلى وتوزيها فى أماكن متفرقة بالنادى لتلبية احتياجات الأعضاء والتيسير عليهم.وفى إطار خطة تنمية الموارد، تقرر البدء فى تدشين أكاديميات رياضية فى مختلف الألعاب بفرع النادى ببرج العرب فى كرة القدم والسلة واليد والطائرة والكيك بوكس والتنس الأرضى وتنس الطاولة والكاراتيه والتايكوندو.

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