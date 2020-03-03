ذكرت تقارير فرنسية ان ادارة باريس سان جيرمان الفرنسي ترفض التخلي عن كيليان مبابي للمشاركة مع المنتخب الفرنسي للأولمبياد، في اولمبياد طوكيو 2020. كشفت صحيفة لكيب الفرنسية ان ادارة باريس سان جيرمان، ترفض مشاركة مبابي مع المنتخب الفرنسي الاوليمبي في دورة الالعاب الاولمبية في ظل مشاركة مع المنتخب الاول في بطولة امام أوروبا هذا العام.

واشارت الصحيفة ان النادي اخطر الاتحاد الفرنسي برفض مشاركة مبابي مع المنتخب الاوليمبي، كما رفض باريس ايضًا تكرار نفس الامر مع نجم البرازيل سان جيرمان، ترفض مشاركة مبابي مع المنتخب الفرنسي الاوليمبي في دورة الالعاب الاولمبية في ظل مشاركة مع المنتخب الاول في بطولة امام أوروبا هذا العام.واشارت الصحيفة ان النادي اخطر الاتحاد الفرنسي برفض مشاركة مبابي مع المنتخب الاوليمبي، كما رفض باريس ايضًا تكرار نفس الامر مع نجم البرازيل نيمار والذي سوف يشارك مع منتخب بلده في بطولة كوبا امريكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يرفض مشاركة مبابي في اولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.