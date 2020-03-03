مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن عبر beIN SPORT مجانا بدون تقطيع

تحدث أدريان كاسيتو حارس مرمى ليفربول الإنجليزي عن مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب أجواء غرفة الملابس وما دار بين يورجن كلوب مدرب الريدز واللاعبين عقب الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام واتفورد بالجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلتقي فريقي ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال أدريان تعليقًا على الخسارة أمام واتفورد: "كما هو المعتاد

بالنسبة لنا، لدينا العقلية التي تساعدنا على مواصلة العمل بكل جدية، ولكن انتابنا شعور بداخلنا وكأننا لم نؤدِ ما علينا خلال المباراة، واتفورد قدم مباراة جيدة، هذه هي كرة القدم، يمكنك الفوز أو الخسارة".

وبسؤاله عما دار عقب الهزيمة أمام واتفورد قال الإسباني: "عقدنا اجتماعًا بعد الهزيمة أمام واتفورد، لم يغضب، لم يلقِ اللوم على اللاعبين بشأن الأخطاء التي ارتكبوها، كانت

الجلسة فقط لمعرفة الأشياء التي حدثت ضد واتفورد، كرة القدم مثل الحياة، في بعض الأحيان لديك لحظات جيدة وأحيانا غير جيدة".

وعن مدربه كلوب قال أدريان: "إنه يعرف كيفية الإدارة ؛ ليس مجرد مدرب ، إنه مدرب رائع، يدير الأمور بشكل جيد مع الجميع في غرفة الملابس، ويدير الأشياء النفسية والعقلية".

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