مواجهات نارية بقرعة دوري الأمم الأوربية

أسفرت قرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية 2020/2021 ، عن مجموعات نارية بين 55 منتخب المشاركة في البطولة ، والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في مركز مؤتمرات بيورس فان بيرلاج بأمستردام، والتي ستستضيف أيضًا مؤتمر الاتحاد الأوروبي الرابع والأربعين في نفس الأسبوع.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي :-

الرابطة الأولي:-

المجموعة الأولي: بولندا – البوسنا والهرسك – إيطاليا – هولندا .

المجموعة الثانية: أيسلندا – دينيمارك – بلجيكا – إنجلترا.

المجموعة الثالثة : كوراتيا- السويد – فرنسا – البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا – أوكرانيا – أسبانيا – سويسرا.

الرابطة الثانية:-

المجموعة الأولي: إستراليا – النرويج – أيرلندا - رومانيا

المجموعة الثانية:التشيك – سكوتلندا – إسرائيل- سولفاكيا.

المجموعة الثالثة : المجر - تركيا - صربيا - روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا - جمهورية أيرلندا - فنلندا - ويلز.

الرابطة الثالثة:-

المجموعة الأولي: مونتينجرو – قبرص – لوكسمبورج – أزربيجان .

المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا.

المجموعة الثالثة : مولدوفا - سلوفينيا - كوسوفو - اليونان

المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - روسيا البيضاء - ألبانيا.

الرابطة الرابعة:-

المجموعة الأولي: مالطا - أندورا - لاتفيا - سان مارينو.

المجموعة الثانية: سان مارينو - ليتنشتاين - جبل طارق.

وإليكم نظام البطولة:-

تم تقسيم الاتحادات الـ55 إلى أربع بطولات وفقًا لمركزها في تصنيف

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجاءت التصنيفات كالتالي.تلعب الفرق مع بعضها البعض في الداخل والخارج، حيث يتأهل المتصدرون الأربعة في الدوري الأول لنهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2021، لخوض مباريات نصف نهائي وتحديد صاحب المركز الثالث والنهائي.

الفائزون بصدارة المجموعة في الدوريات الثاني والثالث والرابع سيتم تصعيدهم للدوري الأعلى، وستهبط المنتخبات التي تحتل قاع الترتيب للمستوى الأقل.

نظرًا لأن الدوري الثالث يضم أربع مجموعات بينما يوجد في الدوري الرابع مجموعتان فقط، فسيتم تحديد فريقي الدوري الثالث اللذين سيهبطان للمستوى الأقل من خلال مباراتين فاصلتين بنظام الذهاب والإياب في مارس 2022

إذا تأهل فريق مشارك في المباريات الفاصلة إلى تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن فرق الدوري الثالث في المرتبة 47 و 48 في الترتيب العام لبطولة دوري الأمم الأوروبية سيتم هبوطها تلقائيًا.