« كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL كورة ستار I7SRY يلا شوت PLUS رابط ماتش الريدز NOW

يلتقي نادي ليفربول منافسه تشيلسى اليوم، على ستامفورد بريدج، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي. وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر إلا ربع مساء مساءً بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف، ويمكن مشاهدتها Advertisements عبر قنوات beIN Sports HD 11 EN وbeIN Sports 1 FR وBBC One. عبر قنوات beIN Sports HD 11 EN وbeIN Sports 1 FR وBBC One. وكان ليفربول تأهل لدور الستة عشر بعد تغلبه على شورزسبري تاون بهدف نظيف في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، بينما صعد تشيلسي بعد الفوز على هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف. الفوز على هال سيتي خارج أرضه بهدفين مقابل هدف. وأكد نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، جاهزية الثنائى جوميز وجيمس ميلنر لمواجهة تشيلسي اليوم.

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