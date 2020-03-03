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رياضة | فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

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استقر السويسري فايلر المدير الفني لفريق الإسباني على المهاجم الأساسي للفريق الأحمر في المباريات القادمة .

ويتجه فايلر لاستمرار الاعتماد على مروان محسن في الخط الهجويم للفريق على حساب الوافد الجديد بادجي بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مروان محسن بالفترة النماضية.

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وحرص فايلرع لى دعم مروان محسن خلال جلسة خاصة في جنوب إفريقيا فور وصول الفريق لخوض مواجهة الإياب.

وطالب فايلر مهاجم الأهلى بعدم التأثر بالانتقادات التى يتعرض لها فى الوقت الحالى، وطالبه ببذل أقصى ما لديه فى مواجهة العودة لحسم التأهل.

وكان الاهلي قد نجح في الفوز على فريق صن داونز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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