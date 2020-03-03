رياضة | فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري فايلر المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على المهاجم الأساسي للفريق الأحمر في المباريات القادمة .

ويتجه فايلر لاستمرار الاعتماد على مروان محسن في الخط الهجويم للفريق على حساب الوافد الجديد بادجي بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها مروان محسن بالفترة النماضية.

Advertisements

وحرص فايلرع لى دعم مروان محسن خلال جلسة خاصة في جنوب إفريقيا فور وصول الفريق لخوض مواجهة الإياب.