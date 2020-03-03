رياضة | بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي نابولي الإيطالي نبأ سار قبل مواجهة نادي برشلونة الإسباني المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كوليبالي يعود إلى تدريبات نابولي

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي قد عاد للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية اليوم الثلاثاء عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان كوليبالي يعاني من إصابة قوية في الساق غاب على أثرها عن صفوف نابولي لفترة طويلة ولكنه تعافى منها الآن بشكل كامل.

إمكانية لحاق كوليبالي بمباراة برشلونة

Advertisements

كما ذكرت التقارير أن كوليبالي يمكنه الآن العودة للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي ويمكنه أن يلحق بمواجهة برشلونة في دوري الأبطال.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي نابولي لمواجهة نظيره نادي برشلونة يوم 18 مارس الجاري ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

وانتهت مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي برشلونة ونادي نابولي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان باولو.