رياضة | قبل لقاء الترجي.. تاريخ مواجهات الزمالك على الأراضي التونسية؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل لقاء الترجي.. تاريخ مواجهات الزمالك على الأراضي التونسية؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة نارية ضد فريق الترجي التونسي مساء الجمعة 6 مارس الجاري، على ستاد رادس، في إياب منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

وفاز الزمالك علي الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ليصبح الفريق الأبيض صاحب الحظوظ الأقوى للتأهل لنصف نهائي البطولة الإفريقية، حيث يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان تأهله للدور التالي بالبطولة.

ماذا يفعل الزمالك على الأراضي التونسية؟

- إفريقيًا

تقابل فريق الزمالك في 13 مباراة رسمية ضد أندية تونس بالبطولات الإفريقية على الأراضي التونسية، فاز في مباراتين، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وسجل لاعبي الفريق الأبيض 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا .. وجاءت نتائج تلك المواجهات كالتالي:

1984: الزمالك 1 – 1 الصفاقسي

1994: الزمالك 1 – 3 الترجي

1996: الزمالك 0 – 1 الصفاقسي

1997: الزمالك 0 – 2 الإفريقي

1999: الزمالك 0 – 2 النجم الساحلي

2001: الزمالك 1 – 3 الإفريقي

2002: الزمالك 1 – 1 الترجي

2005: الزمالك 2 – 1 الترجي

2005: الزمالك 1 – 2 النجم الساحلي

2011: الزمالك 2 – 4 الإفريقي

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2015: الزمالك 3 – 1 الصفاقسي

2015: الزمالك 1 – 5 النجم الساحلي

2019: الزمالك 0 – 0 النجم الساحلي

- عربيًا

علي صعيد البطولات العربية التقي الزمالك مع أندية تونس في 4 مباريات سابقة بالأراضي التونسية، حقق انتصارين، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، سجل أبناء ميت عقبة 7 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف.. وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

2003: الصفاقسي 1 - 3 الزمالك

2004: الترجي 1 – 2 الزمالك

2005: الصفاقسي 2 – 0 الزمالك

2005: البنزرتي 2 – 2 الزمالك

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي في تونس

جمعت 4 مباريات بين الزمالك والترجي على الأراضي التونسية في البطولات الإفريقية والعربية، فاز الفارس الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة، وتعادل في مثلها، وسجل كل فريق 6 أهداف.

أول مباراة جمعت الفريقين في تونس كانت في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1994، وخسر الزمالك بنتيجة 3 – 1 وفشل في التتويج بلقب البطولة القارية.

وتكرر اللقاء بين الفريقين في تونس عام 2002 خلال منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

أما ثالث المواجهات بين الزمالك والترجي على الأراضي التونسية كانت في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.

أما رابع مواجهات الزمالك ضد الترجي في تونس كانت في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عام 2005، وهي آخر زيارة للفريق الأبيض إلي الأراضي التونسية وفاز بنتيجة 2 – 1.