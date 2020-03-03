رياضة | رسمياً.. المغربي عبد المنعم باه سكرتيرا عاما لـ "الكاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. المغربي عبد المنعم باه سكرتيرا عاما لـ "الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، تعيين عبد المنعم باه فى منصب الأمين العام (السكرتير العام) بالإنابة.

وذكر الموقع الرسمي للكاف، ان تعيين عبد المنعم باه جاء بالإجماع بالتشاور مع لجنة الطوارئ.

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وكان المغربى معاذ حجى تقدم باستقالته أمس الإثنين، من منصب الأمين العام.

وتولى حجى منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقى لكرة القدم، خلفًا للمصرى عمرو فهمى فى أبريل الماضى.

ويشغل عبد المنعم باه منصب رئيس لجنة التسويق، وتقرر تعيينه قائم بأعمال الأمين العام.