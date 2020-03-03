رياضة | البدري يستقر على 3 مهاجمين في معسكر الفراعنة المقبل لمواجهتي توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يستقر على 3 مهاجمين في معسكر الفراعنة المقبل لمواجهتي توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لخوض معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادًا لمباراتي توجو، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

واستقر حسام البدري على الاستعانة بثلاثي في خط الهجوم خلال المعسكر المقبل، من أجل التغلب على العقم التهديفي، والذي واجه الفراعنة بالمباراتين السابقتين.

وقرر البدري، ضم مروان محسن مهاجم الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، بالإضافة إلى أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف أوليمبياكوس اليوناني.

Advertisements

ويسعى البدري، لمتابعة جميع اللاعبين خلال المعسكر المقبل من أجل المفاضلة بينهما لقيادة هجوم الفراعنة، في مباراتي توجو، بالتصفيات.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة المغلق، يوم 23 مارس الجاري، حيث سيواجه منتخب توجو يومي 26 بالقاهرة، قبل أن يلتقي به مجددًا يوم 29 في توجو، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

وكان المنتخب الوطني افتتح مشوار التصفيات بالتعادل أمام كينيا بهدف لكل فريق بملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يتعادل أمام جزر القمر سلييًا خارج الديار بالجولة الثانية.