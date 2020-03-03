رياضة | رونالدو مهدد بالغياب عن يوفنتوس أمام ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو مهدد بالغياب عن يوفنتوس أمام ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير إعلامية إيطالية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى احتمالية غياب كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، عن مواجهة ميلان غداً الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، أن رونالدو غادر الى البرتغال ليكون بجانب والدته التي تعرضت لجلطة دماغية صباح اليوم الثلاثاء.

وتابعت الشبكة الإيطالية، أن رونالدو ترك تدريبات فريقه وسافر الى جزيرة ماديرا ليكون بجانب والدته التي تتواجد في في إحدى المستشفيات في مسقط رأس كريستيانو.

وأوضحت الشبكة، أن رونالدو قد يبقي بجانب والدته وبالتالي سيغيب عن مواجهة الغد ضد ميلان، علماً أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.