رياضة | محمد شحاته يتقدم باستقالته من مجلس إدارة المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شحاته يتقدم باستقالته من مجلس إدارة المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد أحمد شحاته، عضو مجلس إدارة نادي المنيا "تحت السن" باستقالة رسمية من مجلس الإدارة اعتراضا على سياسة المجلس وتدهور أوضاع النادي في الفترة الأخيرة.وسلم عضو المجلس الاستقالة مساء أمس الأحد، لمدير النادي ايمن عبدالعليم، في انتظار عرضها على المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس نادي المنيا لمناقشتها.

وكان محمد أحمد شحاته بعيد جدا عن الأجواء في المجلس خلال الـ4 أشهر الأخيرة في ظل اعتراضه على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة والتي تسببت في تراجع نتائج فريق الكرة الذي يصارع الهبوط للدرجة الثالثة.

وعلمنا من مصادرنا أن نجل "الراحل" أحمد شحاته أحد اساطير المنيا ورئيس النادي الأسبق، دخل في خلاف مع مجلس الإدارة الحالي منذ 4 شهور، اعتراضا على بعض القرارات، ليبتعد عن اجتماعات المجلس في الفترة الأخيرة قبل أن يتقدم باستقالة رسمية.

ويحتل فريق المنيا المركز التاسع في جدول مجموعة الصعيد برصيد 19 نقطة وهو أحد المراكز المهددة بالهبوط للقسم الثالثة.