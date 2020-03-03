رياضة | بلدية المحلة يهزم جمهورية شبين وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يهزم جمهورية شبين وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بلدية المحلة الفوز علي فريق جمهورية شبين بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهم علي ملعب شبين في إطار إستعداد الفريقين لإستئناف مسابقة القسم الثاني.

وجاء تشكيل جمهورية شبين مكون من :

حراسة المرمى :محمد سعيد

خط الدفاع :ايمن عبدالرحمن، محمود شعلان، خالد مسعد، أحمد سامي

خط الوسط:شريف مجدي، احمد صادق، محمد فتحي، ايمن سعد، محمد خالد

خط الهجوم : وائل علي

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بينما بدء بلدية المحلة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مؤمن جابر

خط الدفاع : محمد حكا، إبراهيم فاضل، زيكو، محمد جمال

خط الوسط : مراد رجب، محمد عبدالله، حسام زين، علاء شعبان، محمود صلاح

خط الهجوم:بابا ديوب.

أحرز هدف المباراة الوحيد أحمد رفعت ريفو من ضربة جزاء في الدقيقة ٦٠من عمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة من كلا الفريقين علي منتصف الملعب وأهدر لاعبو البلدية العديد من الفرص وفي السوط الثاني أصبح اللعب مفتوح من كلا الفريقين وأهدر لاعبو شبين والبلدية العديد من الفرص أمام المرميين.

من ناحية أخري أكد رمضان السيد أن مباراة شبين هي تجربة قوية ومفيدة قبل لقاء الأوليمبي الاسبوع المقبل.