رياضة | فوز بنى عبيد ونبروه وشربين وعمال المنصورة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بنى عبيد ونبروه وشربين وعمال المنصورة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة السادسة والعشرون للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث عن فوز بنى عبيد على حساب ضيفه السنبلاوين بهدفين نظيفين، فيما حقق نبروه فوزا غاليا على حساب مستضيفه شبان بدواى بهدف سيلا سياجا من ركلة جزاء.

وحقق شربين فوزا معنويا بهدف على المطرية بعدما فقد شربين حظوظه فى التأهل عن المجموعة التاسعة فيما تغلب عمال المنصورة على حساب ضيفه كهرباء طلخا بهدفين مقابل هدف.

وتمكن شباب الأمير من تجاوز عقبة ضيفه إتحاد المنزلة وتغلب عليه بهدفين نظيفين، فيما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله، نتيجة مباراتى منية سمنود وضيفه مياه الدقهلية ، بلقاس وضيفه شيكو.

بينما غاب فريق ميجاسبورت عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

١- بنى عبيد ٥١ نقطة

٢- نبروه ٤٧ نقطة

٣- عمال المنصورة ٤٤ نقطة

٤- ميجاسبورت ٤٣ نقطة

٥- شربين ٣٩ نقطة

٦- شيكو ٣٧ نقطة

٧- مياه الدقهلية ٣٣ نقطة

٨- السنبلاوين ٣٢ نقطة

٩- شبان بدواى ٣٠ نقطة

١٠- شباب الأمير ٢٨ نقطة

١١- بلقاس ٢٧ نقطة

١٢- كهرباء طلخا ٢٤ نقطة

١٣- منية سمنود ١٨ نقطة

١٤- المنزلة ١٥ نقطة

١٥- المطرية ١٤ نقطة