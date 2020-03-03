شكرا لقرائتكم فايلر يركز على جوانب فنية محددة خلال التدريبات.. تعرف على تفاصيل مران الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانًا قويًّا، اليوم، على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة صن داونز، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، استمر مران الفريق 75 دقيقة، وبدأ بمحاضرة نظرية ثم خاض الفريق فقرة بدنية مطولة.

وركز رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على الجوانب الفنية والخططية، وذلك خلال تدريبات الكرة والتقسيمة، التي شهدت مشاركة حارسين في منتصف الملعب، وغلب عليها الطابع الحماسي، ويخوض الأهلي مرانه على مجمع ملاعب بريتوريا على مدى ثلاثة أيام، قبل أن يخوض مرانه الأخير على استاد لوكاس موريبي، يوم الجمعة المقبل، في نفس توقيت مواجهة صن داونز الثالثة عصرًا.

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فيما قاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق فقرة بدنية مطولة للاعبين في بداية المران، وخاض الفريق مرانًا قويًّا اشتمل على جانب فني وبدني، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة صن داونز، التي تقام الثالثة عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانًا خفيفًا، أمس، لفك العضلات والتخلص من الإجهاد العضلي، بعد الوصول إلى بريتوريا، فيما خاض اليوم مرانًا قويًّا، اشتمل على جوانب فنية وخططية.