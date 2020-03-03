شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يفاجئون تزيين مقاعد الطائرة التي تقلهم إلى تونس بشعار النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوجئ لاعبو فريق الكرة الأول للزمالك بالنادي بتزيين كل مقاعد الطائرة الخاصة التي تقلهم إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي، بشعار النادي وهو ما بعث الفرحة في نفوسهم.

وتستعد بعثة الزمالك للسفر الى تونس لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس.

من ناحية اخري اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق المسافرة بعد قليل الي تونس لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات العودة لدور الـ 8 بدوري ابطال ِ.

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وضمت قائمة الزمالك كل من : محمد أبو جبل ، محمود جنش ، محمد صبحي ، محمد عواد ، حازم امام ، محمد عبد السلام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي ، احمد عيد ، طارق حامد ، محمد حسن ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو ، مصطفي فتحي ، أوباما ، محمد اوناجم ، اشرف بن شرقي ، شيكابالا ، محمد عنتر ، مصطفي محمد ، كاسونجو ، اسلام جابر .

فيما استبعد كارتيرون كل من : عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغني وعمر السعيد من السفر الي تونس، فيما تم ضم باقي اللاعبين المقيدين افريقيا.

وحجز مسئولو الزمالك لتدريب الفريق الأربعاء المقبل على استاد المنزه، وهو أول مران للفريق فى تونس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.